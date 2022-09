Die Menschheit war noch nicht so hoch entwickelt, wie es derzeit der Fall war - und doch sieht sich Bedrohungen und Herausforderungen gegenüber, die existenziell sind. Viele davon haben mit der Industrialisierung, der Technologisierung und dem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Sie sind praktisch Nebenwirkungen der Entwicklung der Menschen, mit denen sie nun fertig werden müssen. Nebenwirkungen soll in diesem Fall aber nicht heißen, dass es sich um kleinere Übel handelt. Das wird schnell deutlich, wenn man einen Blick auf den "Global Risk Report 2021" wirft. In diesem hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) die größten Gefahren der Welt aufgelistet und nach ihren Auswirkungen eingeordnet:

Pandemien und ansteckende Krankheiten Erfolglosigkeit im Kampf gegen den Klimawandel Massenvernichtungswaffen Verlust der Biodiversität Knappheit natürlicher Ressourcen Umweltkatastrophen, die vom Menschen ausgelöst werden Verlust der Existenzgrundlage Extreme Wetterereignisse Schuldenkrisen Zusammenbruch der IT-Infrastruktur

Welthunger muss bekämpft werden

Alle dieser Gefahren bringen gleichzeitig Herausforderungen mit sich. Eine davon ist der Welthunger, der durch die Kombination von mehrerer dieser Gefahren entsteht. Die erschreckenden Zahlen: Laut der "Welthungerhilfe" stirbt alle 13 Sekunden ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger. 828 Millionen Menschen hungern auf der Welt, obwohl mehr Lebensmittel produziert werden als für die gesamte Weltbevölkerung benötigt werden würden. Neben der "Welthungerhilfe" versuchen auch einige Unternehmen, dem Welthunger als einer der größten Herausforderungen der Menschheit den Kampf anzusagen. Das gilt beispielsweise für Save Foods (ISIN: US80512Q3039). Der US-Konzern mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd. hat es durch grüne Technologien und Methoden geschafft, die Haltbarkeit von Obst und Gemüse zu verlängern. Außerdem schickt sich das Unternehmen an, die Lebensmittelsicherheit, durch Verringerung von Pestiziden, sowie einen nachhaltigen Umgang und eine nachhaltige Produktion von Lebensmitteln zu gewährleisten. Wichtige Faktoren beim Kampf gegen den globalen Hunger. Vor allem die Haltbarkeit von Lebensmitteln spielt hierbei eine gewichtige Rolle.

Pandemien müssen eingedämmt werden

Wenige Wochen vor dem Aufkommen der Corona-Pandemie hatten ansteckende Krankheiten noch auf Rang 10 beim "Global Risk Report" gestanden. Für das Jahr 2021 standen diese dann auf Platz eins. Die Angst vor Pandemien hat sich deutlich erhöht und das Coronavirus zeigte, wie schwerwiegend diese verlaufen können. Umso wichtiger sind Fortschritte in der Medizin und Pharma-Unternehmen, die fortschrittliche Medikamente und Impfstoffe herstellen. Während der Corona-Pandemie haben sich beispielsweise Pfizer (ISIN: US7170811035), AstraZeneca (ISIN: GB0009895292) und Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) hervorgetan.

Der Klimawandel gibt die Richtung vor

Der Klimawandel hat es nicht umsonst auf Rang 2 der Liste des "Global Risk Reports 2021" geschafft. Vom Kampf gegen diesen hängt ab, wohin die Reise der Menschheit in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten gehen könnte. Wichtig ist dabei beispielsweise der Umstieg auf erneuerbare Energien, den Unternehmen wie NextEra Energy (ISIN: US65339F1012), First Solar (ISIN: US3364331070) und Vestas (ISIN: DK0061539921) ermöglichen. Dann spielt auch die E-Mobilität rund um Tesla (ISIN: US88160R1014) und andere Autobauern eine wichtige Rolle.

Die Menschheit steht vor entscheidenden Jahren

In den nächsten Jahren bahnen sich weitreichende Entscheidungen an, welche den Weg bestimmen, den die Menschheit einschlagen wird. Der Klimawandel, die Gesundheit und der Umgang mit dem Welthunger sind dabei wohl die wichtigsten Faktoren. Innovative Konzerne können ihren Beitrag leisten, um Lösungen für die dringlichsten Herausforderungen zu finden.

-

Quellen:

https://wachstumimwandel.at/die-groessten-globalen-herausforderungen-und-risiken-2021/

https://www.welthungerhilfe.de/hunger/#:~:text=Bis%20zu%20828%20Millionen%20Menschen,Welt%20bis%202030%20zu%20beenden.

