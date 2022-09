Die Bundesregierung hat in der Nacht auf Sonntag nach stundenlangen Diskussionen ein drittes Entlastungspaket beschlossen. Dessen Umfang beläuft sich auf 65 Milliarden Euro. Ab 2023 ist ein - deutlich teurerer - Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geplant. Nach langen Diskussionen, die bis in die Nacht dauerten, hieß es am frühen Sonntagmorgen von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP): "Es ist vollbracht". Die Bundesregierung nickt ein 65 Milliarden Euro schweres Maßnahmenpaket ab, das die Bürger:innen angesichts steigender Preise, vor allem bei der Energie, entlasten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...