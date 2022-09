Homburg (ots) -Deutscher Jugendfeuerwehrtag 2022 im Saarland lockt Tausende Besucher anMehr als 200 Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 18 Jahren traten am Sonntag in Homburg um den Meistertitel der Deutschen Jugendfeuerwehr an. Mit der schnellsten und besten Leistung holte sich die Jugendfeuerwehr Osterwald-Unterende den Sieg.Das niedersächsische Team konnte sich mit 1.437 Punkten an die Spitze setzen, dicht gefolgt von der Gruppe Wesel aus Niedersachsen mit 1.433 Punkten und der Gruppe Tirschenreuth aus Bayern mit 1.424 Punkten. "Herzlichen Glückwunsch den Gewinnergruppen. Wir haben hier enorm bemerkenswerte Läufe gesehen, getragen von einer tollen Stimmung im Stadion!", sagte Christian Patzelt, Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr. "Die knappen Entscheidungen haben es besonders spannend gemacht. Aber ich möchte auch hervorheben, dass wir einen super fairen Wettstreit gesehen haben, in dem die Gruppen ihren Eifer und ihr Können demonstrieren konnten. Diese engagierten jungen Menschen sind es, die mich immer wieder begeistern."Der Bundeswettbewerb setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Im feuerwehrtechnischen A-Teil ist eine Löschübung mit Hürden zu absolvieren, der sportliche B-Teil ist ein 400-Meter-Staffellauf mit kleinen Aufgaben für die insgesamt neun Läufer:innen. Den Siegerpokal überreichte Juliane B. Vetter, deren Mann Manfred Vetter den Pokal stiftete und die Mitglied im Vorstand der Manfred Vetter-Stiftung ist.Neben dem Bundeswettbewerb konnten die Jugendlichen auch in einem Kreativteil ihr Können unter Beweis stellen. Beim CreACTive-Wettbewerb am Samstagabend zeigten sie ihr künstlerisches, musikalisches oder schauspielerisches Talent. Die beste Darstellung lieferte in diesem Jahr die Jugendgruppe aus Magdeburg-Rothensee und erhielt dafür den Pit-Schäfer-Wanderpokal.Deutscher Jugendfeuerwehrtag 2022Vom 1. bis 4. September 2022 war die Stadt Homburg der Mittelpunkt der deutschen Jugendfeuerwehr-Welt. Hier im Saarland fand der 22. Deutsche Jugendfeuerwehrtag unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Lisa Paus statt. Den teilnehmenden Jugendlichen und Kindern der bundesweit aktiven Feuerwehren sowie den Besuchenden wurde ein abwechslungsreiches Programm mit großer Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz, einem Saarlandabend mit dem Innenminister des Saarlandes, Reinhold Jost, und einer Blaulichtmeile geboten.Insbesondere das Familien- und Kinderfest am 3. September lockte Tausende kleine und große Besucherinnen und Besucher an. Neben den Ständen im "Blaulichtbereich" beteiligten sich viele Homburger Vereine und Einrichtungen an dem Fest und boten ein vielfältiges gastronomisches Angebot, kostenlose Mitmachangebote und ein buntes Bühnenprogramm. Im Rahmen des Festes wurde auch der Mitmach-Tag "Kinder in der Feuerwehr" begangen.HintergrundDie Teilnehmer:innen des Bundeswettbewerbs sind die Landessieger, die durch Landes- und Kreisentscheide ermittelt werden. Der Sieger erhält neben dem Titel "Deutscher Meister im Bundeswettbewerb" den Wanderpokal National-Vetter-Cup. Die Veranstaltungen werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.Der Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften im Bundeswettbewerb und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucher:innen aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr. Der Deutsche Jugendfeuerwehrtag 2023 wird vom 1.-3. September 2023 in Burglengenfeld in Bayern stattfinden.Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind nahezu 300.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in rund 18.300 Jugendfeuerwehren aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet.Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Jugendfeuerwehr unter http://www.djf-tag2022.de.Pressekontakt:Deutsche JugendfeuerwehrPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030-28 88 48 822hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerTwitter: @DJF112Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5312708