WOLFSBURG/STUTTGART - Der neue Volkswagen -Chef Oliver Blume will die Leitung des Autokonzerns und der Tochter Porsche auf Dauer behalten. "Für mich war die Doppelfunktion eine Voraussetzung", sagte Blume der "Bild am Sonntag". "Die beiden Rollen ergänzen sich ideal: operativ eng in die Prozesse und Technologien einer Marke eingebunden sein, um strategisch im Konzern die richtigen Entscheidungen zu treffen." Beim geplanten Börsengang von Porsche könnte derweil in der kommenden Woche die nächste Hürde genommen werden.

FRANKFURT - Die Energiekrise hat dem Verband der Chemischen Industrie zufolge bereits zu einem heftigen Produktionseinbruch in der Branche geführt. "Die Lage ist dramatisch. Seit Jahresbeginn ist die Chemieproduktion um zehn Prozent gesunken", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND).

ZÜRICH (awp) - Der Verwaltungsrat der Schweizer Großbank Credit Suisse verhandelt laut einem Medienbericht über eine weitgehende Zerschlagung der Investmentbank. Betroffen sei vor allem das US-Geschäft., wie die "Sonntagszeitung" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schreibt. Die Bank begründe den Rückzug damit, sparen zu wollen und sich auf das weniger risikobehaftete Private Banking fokussieren zu wollen. Gemäß einem vorläufigen Szenario stünden über 5000 Stellen auf der Kippe.

ZÜRICH - Die UBS bläst den Kauf des amerikanischen Online-Vermögensverwalters Wealthfront ab. Mit der im Februar angekündigten Transaktion wollte die Schweizer Großbank junge Reiche der Generationen Y und Z als Kunden gewinnen. Man habe sich einvernehmlich darauf verständigt, die 1,4 Milliarden Dollar schwere Transaktion nicht zu vollziehen, teilte die UBS am späten Freitagabend ohne Angabe von Gründen mit. Die Integration von Wealthfront als Tochter der UBS-Sparte Wealth Management war eigentlich für die zweite Jahreshälfte geplant gewesen.

FRANKFURT/MÜNCHEN - Nach dem Ende des Pilotenstreiks läuft der Flugbetrieb bei Lufthansa nach Angaben des Unternehmens wieder weitgehend normal. "Sowohl am Flughafen Frankfurt als auch am Flughafen München ist nach dem gestrigen Streik der Lufthansa-Flugbetrieb heute wie geplant angelaufen", teilte das Unternehmen mit.

MOSKAU - Durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 wird von diesem Samstag an anders als angekündigt weiter kein Gas fließen. Das teilte der Staatskonzern Gazprom am Freitagabend bei Telegram mit. Grund sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Bis zur Beseitigung bleibe der Gasdurchfluss gestoppt. Es war damit gerechnet worden, dass nach Abschluss der angekündigten dreitägigen Wartungsarbeiten ab Samstagmorgen wieder Gas durch die Leitung fließt.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP/Mit Rückenwind in die Champions League: BVB schöpft neuen Mut -Ermittler durchsuchen RBB-Intendanzbereich - Dokumente beschlagnahmt -Erneut Startabbruch bei Nasa-Mondmission - Neuer Termin unklar -Verhandlungen über Tarifvertrag: Protestaktionen bei VW Classic Parts -Bayer zahlt 40 Millionen Dollar bei US-Vergleich

-Frankreich setzt für Winter auf Hochfahren von AKW und deutsche Hilfe -Erste Sendung aus neuem RTL-Nachrichtenstudio

-Branchen-Umfrage: 9-Euro-Ticket belastete Fern- und Reisebusfirmen -Arcelormittal stoppt zwei Anlagen im Norden wegen hoher Energiepreise -Licht aus für die Leuchtreklame - Werbewirtschaft sieht sich bedroht -Chemieausbildung bei VW - 'perspektivisch Zehntausende' für Batterien -Bahn: Normales Fahrgastaufkommen am Wochenende nach 9-Euro-Ticket -Nordzucker startet Rüben-Kampagne - etwas schwächere Ernte erwartet -Öl-Abpumpen bleibt größte Sorge nach Havarie vor Gibraltar°

