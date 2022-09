Die Delorean Motor Company, die den aus Zurück in die Zukunft bekannten Delorean ("DMC-12") als E-Auto Alpha 5 zurückbringen will, hat zwei weitere Fahrzeugkonzepte angeteasert: den Offroad-Racer Omega 2040 und den Alpha 5 Plasmatail. Im Juni 2022 hatte die Delorean Motor Company (DMC) ihre E-Autoversion des aus der Filmreihe Zurück in die Zukunft bekannten Kultautos Delorean ("DMC-12") offiziell präsentiert. Die ersten der Alpha 5 genannten E-Flitzer sollen im Jahr 2024 produziert und ausgeliefert ...

