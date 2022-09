JinkoSolar-Aktionäre mussten zuletzt eine schallende Ohrfeige einstecken. Schließlich wird der Kurs heute 4,83 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. Der Titel ging an drei der fünf Sitzungen mit Abschlägen aus dem Handel. So richtig fies war es für JinkoSolar am Donnerstag mit einem Minus von 5,37 Prozent. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt nämlich immer näher. Ein weiterer Rutsch von rund vier Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...