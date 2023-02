Der Markt wird von China und Indonesien beherrscht und es gibt in Zukunft mehr Nachfrage als verfügbares Angebot. Zeit für steigende Zinnpreise und First Tin als Aktie.

Zinn legte eine wahre Achterbahnfahrt hin. 2022 zeigte ein Tief bei 17.350$/Tonne nach einem Allzeithoch von fast 50.000$/Tonne.

Sodann legte Zinn seit November wieder auf 32.000$/Tonne zu um nun etwas zu korrigieren. Die Unruhen in Peru, die Suspensierung von Minsur's San Raphael Mine, und auch die massiven physischen Käufe seitens China's trugen zum Wiederanstieg bei.

China ist wieder auf der Nettoimporteurseite und wird dies auch wohl auch weiter bleiben.

Für 2023 und die Folgejahre geht man weiter von einer steigenden Nachfrage aus bei gleichzeitig limitiertem Angebot.

Die First Tin Aktie konnte in 2023 wieder zulegen, liegt aber immer noch deutlich unterm Börsengangpreis.

Mit Tellerhäuser in Ostdeutschland und vor allem mit dem Tarongaprojekt verfügt First Tin über zwei sehr gute Projekte die BEIDE in 2025 in Produktion sein können. Der Kapitalaufwand ist mit rund 130-150 Mio. $ überschaubar für beide Projekte, wobei ich hier schon einen Inflationszuschlag einberechnet habe.

Interessant ist nicht nur das Zinn in Deutschland, das die Autobauer gut gebrauchen könnten, sondern auch das Beiprodukt Indium für die deutsche Industrie.

First Tin arbeitet mit vollem Eifer daran die beiden Machbarkeitsstudien Ende 2023/Anfang 2024 fertig zu stellen und die Genehmigungsprozesse laufen parallel sehr gut.

Die Aktie hat für uns auf Sicht von 2-3 Jahren ein Potenzial auf 0,50 EUR.

