Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Die Art, wie wir uns ernähren, hat Einfluss auf das Klima und auf unsere Gesundheit. Wissenschaftler haben daher die so genannte "Planetary Health Diet" entwickelt, eine Ernährungsweise, die uns gesund hält und das Klima schützt. Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Die Wissenschaft hat gezeigt, dass unsere Ernährung nicht nur einen großen Einfluss auf die Gesundheit hat, sondern auch auf den Klimawandel. Deswegen ist es dringend notwendig, dass wir uns anders ernähren, sagt Kathrin Zinkant von der Apotheken Umschau:O-Ton Kathrin Zinkant 20 sec."Wenn wir das Klima schützen, schützen wir uns selbst, unsere Zukunft. Und wenn wir die Ernährung - die eine große Rolle für den Klimawandel spielt - wenn wir diese Ernährung so verändern, dass sie den Planeten schützt, schützen wir zugleich auch uns selbst. Wir tun etwas für unsere Gesundheit und der Zeitpunkt ist jetzt einfach da, das zu ändern."Sprecherin: Die "Planetary Health Diet" setzt vor allem auf eine überwiegend pflanzliche Ernährung:O-Ton Kathrin Zinkant 21 sec."Das heißt jetzt nicht, dass man vegan werden muss, dass man auf Fleisch verzichten muss oder auf Milchprodukte verzichten muss. Aber das Verhältnis muss sich deutlich ändern, also mehr Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst natürlich auch und Getreide - solche Sachen, dass sie den Schwerpunkt einer Ernährungsweise bilden."Sprecherin: Dabei geht es aber nicht nur um Verzicht, sondern auch um Genuss. Die gesunde Ernährungsweise kann sehr lecker sein, wie ein Beispiel zeigt:O-Ton Kathrin Zinkant 21 sec."Die italienische Küche, die klassische italienische Küche, ist eigentlich hauptsächlich pflanzenbasiert, da spielen pflanzliche Lebensmittel eine zentrale Rolle. Und wir alle lieben das, wir essen es gerne, das sind Beispiele dafür, dass man freudvoll kochen kann, auch wenn man nicht jeden Tag den großen Braten auf den Tisch bringt."Abmoderation: Sich anders zu ernähren mag schwierig erscheinen, aber es ist der einfachste und direkte Weg, selbst etwas gegen den Klimawandel zu tun. Und zwar jetzt - schreibt die Apotheken Umschau. Einfach mal die "Planetary Health Diet" ausprobieren und dann vielleicht feststellen, dass es toll schmeckt.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de