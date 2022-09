DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 5. September

=== *** 09:00 CH/BIP 2Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/k.A. zuvor: +0,5% gg Vq/+4,4% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 48,6 zuvor: 48,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 53,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 48,2 1. Veröff.: 48,2 zuvor: 49,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,2 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 51,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 49,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,6 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:15 EU/Sitzung des Assoziationsrates EU-Ukraine, Brüssel *** 13:30 AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen August *** - GB/Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl des Parteichefs der Konservativen und damit des neuen Premierministers, London - Börsenfeiertag in den USA ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

