Das Unternehmen gründet eine neue Einheit, die sich auf die Entwicklung von Produkten und Funktionen für Facebook, Instagram und WhatsApp konzentriert. Diese Produkte sollen für dieUser kostenpflichtig sein. Damit versucht META, das Geschäft abseits der Werbung auf eine breitere Basis zu stellen. Langfristig können für META derartige Bezahlfunk-tionen einen bedeutenden Teil des Geschäfts ausmachen. Das Asset dazu sind die rd. 2,9 Milliarden User auf den diversen Plattformen. Man macht aktuell rd. 30 Mrd. $ Nettogewinn, vorwiegend mit Werbung. Was META pro User zusätzlich an Einnahmen generieren muss, um ein ebenbürtiges Geschäft neben der Werbung aufzubauen, ist leicht zu rechnen. Die Aktie ist nach dem Tech-Beben auf einem akzeptablenBewertungsniveau - ein 2023er-KGV von 15 geht in Ordnung. Die Aktie arbeitet an einer Bodenbildung. Das reicht, um den Wert einzusammeln.



