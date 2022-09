DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ZUFALLSGEWINNE - Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kritisiert die von der Ampel geplante Besteuerung der Zufallsgewinne von Stromerzeugern. "Der Begriff der Zufallsgewinne ändert nichts an der ordnungspolitischen Fragwürdigkeit. Denn das Marktdesign für den europäischen Strommarkt hat ja gute Gründe, die darauf zielen die Investitionen in erneuerbare Energie anzutreiben", sagte Michael Hüther. "Die Besteuerung der Zufallsgewinne bleibt ebenso unkalkulierbar wie die daraus folgende Entlastung der Stromkunden. Alles in allem: vage Lösung, deren Volumen und Wirkung unklar bleibt." (Rheinische Post)

REZESSION - Nach der Ankündigung Russlands, bis auf Weiteres kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 zu schicken, muss sich Deutschland auf einen harten wirtschaftlichen Abschwung einstellen. "Das ist ein wirklich düsteres Szenario, eine Rezession ist kaum noch zu vermeiden", sagte Clemens Fuest, der Präsident des Münchner Ifo-Instituts. Bleibt es beim Lieferstopp, treten die Negativszenarien ein, die Ökonomen seit Monaten kalkulieren. Vor einem Monat hatte ein aus elf Forschern bestehendes Team eine Studie vorgelegt, in der sie die Schäden eines sofortigen Lieferstopps als etwas geringer einschätzten als die während der Corona-Pandemie. (FAZ)

UNTERNEHMENSENTLASTUNG - Nach Vorstellung des neuen Hilfspakets der Ampelregierung hat der Städte- und Gemeindebund weitere Entlastungen angemahnt. Zwar sei es gut, dass "nun auch Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende durch Einmalzahlungen entlastet werden", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Wichtig sei aber auch, "die Unternehmen zu unterstützen, die durch die derzeitige Situation in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind". Ihre Handlungsfähigkeit müsse gesichert werden. (Funke Mediengruppe)

