REDWOOD - Tesla-Mitbegründer JB Straubel will mit seinem neuen Unternehmen Redwood eine Fabrik in Deutschland bauen. Redwood spezialisiert sich auf das Recycling von Elektroautobatterien und sucht die Nähe von deutschen Autoherstellern. Favorisiert sind Bundesländer im Nordosten, dort gibt es genügend Windkraft. Aber nach Handelsblatt-Informationen könnte Skandinavien das Rennen machen, da es über viel Wasserkraft verfügt. Problem sind die hohen Energiepreise in Deutschland. Eine Entscheidung der US-Firma soll bis Oktober fallen. (Handelsblatt)

September 05, 2022

