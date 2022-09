Hawesko Aktie - KAUFEN. Der Platow Brief sieht die Aktie der Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708) optimistisch. Auch wenn die lockdownbedingte Sonderkonjunktur erstmal für den Weinversender vorbei ist, zeigt sich Hawesko als wachstumsstark und der Platow Brief sieht Anlage-Chancen in dem Wert. Vielleicht gerade in Zeiten der potentiellen Energiekrise eine Branche, die zur Risikostreuung im Depot beitragen kann. Hawesko - Auf Zielkurs Am 20.7. haben wir die Qualitäten von Hawesko näher beleuchtet. Viel hat sich bei der Aktie seitdem nicht getan, obwohl die Zahlen für das 1.?Hj. (10.8.) Anlass ...

