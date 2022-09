DGAP-News: Puppyoo / Schlagwort(e): Markteinführung

(Berlin, 5. September 2022) Die führende chinesische Staubsaugermarke Puppyoo hat auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin für Furore gesorgt. Als Vertreter des Unternehmens auf dem europäischen Markt stellte es einige seiner leistungsstärksten und fortschrittlichsten Staubsauger vor - darunter die mit dem Red Dot Award ausgezeichneten Serien T12 und T11, den kabelgebundenen Staubsauger S9 pro, den Matratzenstaubsauger MC05, den Roboterstaubsauger X1 und den Nass- und Trockensauger E20. Die spannende Produktpalette von Puppyoo begeisterte die Besucher, die von der fortschrittlichen Technologie und dem modernen ergonomischen Design beeindruckt waren. Puppyoo widmet sich seit über 23 Jahren der Staubsaugertechnologie und die Produkte werden derzeit in 86 Ländern verkauft.

Europa ist der drittgrößte Haushaltsgerätemarkt der Welt, wobei Staubsauger bei den Verbrauchern an erster Stelle stehen. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz mit Haushaltsgeräten in Europa auf Amazon um 13 % auf 76,3 Mrd. Euro. Deutschland ist mit einer Staubsaugerquote von 97 % einer der größten Konsumenten von Haushaltsgeräten in Europa und stellt für Puppyoo einen wichtigen Markt dar, der als Ausgangspunkt für die Vermarktung und das Wachstum in der Region dient. Die IFA war für Puppyoo eine logische Entscheidung, um in Europa Fuß zu fassen - die IFA wurde 1924 gegründet und ist eine der ältesten und angesehensten Veranstaltungen der Unterhaltungselektronikbranche weltweit. Die Teilnahme von Puppyoo wird zweifelsohne zum Wachstum der Marke in Deutschland beitragen, während das Unternehmen seine aufregenden und innovativen Produkte auch auf anderen wichtigen Märkten in Europa vorstellen möchte.

Auf der IFA hat Puppyoo einige seiner fortschrittlichsten Produkte vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf den Premium-Staubsaugern - dem T12 Plus Rinse (mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet) und dem neuen T16 - lag. Mit 585 Watt ist die Leistung des T12 Plus Rinse unbestreitbar. Außerdem verfügt er über eine lange Akkulaufzeit und kann im Energiesparmodus etwa 70 Minuten lang betrieben werden. T12 Plus Rinse verfügt außerdem über drei Reinigungsmodi Max, Auto und Eco und ist mit einer Reihe von Bürsten ausgestattet, die sich leicht auswechseln und montieren lassen. Funktionen und Zubehör sorgen dafür, dass der Benutzer ohne Komplikationen und ohne viel Aufhebens eine Tiefenreinigung in seinem Zuhause durchführen kann. Der T12 Plus Rinse ist außerdem mit einem 6-stufigen Filtersystem ausgestattet, das dafür sorgt, dass während der Benutzung kein Staub aufgewirbelt wird und die Raumluftqualität in der Wohnung frisch und rein bleibt.

Das neue, vorgestellte Modell T16 verfügt über eine stärkere Saugleistung und eine noch längere Akkulaufzeit. Im Gegensatz zu seinen Vorgängermodellen ist der T16 mit einem austauschbaren Akku ausgestattet, der die Laufzeit verdoppeln kann. Puppyoo wird den T16 voraussichtlich Ende dieses Jahres offiziell auf den Markt bringen.

Puppyoo kann auf eine lange Geschichte von Produktinnovationen und einzigartigen Designs zurückblicken, was ein Beweis für das Engagement des Unternehmens in Forschung und Entwicklung in den letzten 23 Jahren ist. Puppyoo hat drei Kerntechnologien für Staubsauger entwickelt: Motoren, Luftkanäle und intelligente Sensoren, und hat unglaubliche 1052 Patente erhalten. Für seine bahnbrechenden Innovationen und Produktdesigns hat Puppyoo außerdem 283 Branchenpreise gewonnen. Puppyoo ist der Ansicht, dass Unterhaltungselektronik im täglichen Leben der Menschen immer wichtiger wird, und strebt danach, die Dynamik und Interaktion zwischen ihren Produkten und den Nutzern zu betonen und gleichzeitig intuitive und superintelligente Funktionen zu bieten. Ein Beispiel für diese Funktionalität sind die speziell entwickelten Infrarotsensoren von Puppyoo, die die Staubmenge in der Luft erkennen und die Maschinenleistung automatisch anpassen können.

In den letzten Jahren verzeichnete die Haushaltskleingeräte-Branche ein stetiges Wachstum. Langfristig gesehen behindern jedoch anhaltende Probleme und Unstimmigkeiten bei den Kundendienstleistungen die Entwicklung der Branche und schwächen das Vertrauen der Verbraucher. Gemäß der Maxime "Der Kunde steht an erster Stelle" hat Puppyoo 2014 ein bahnbrechendes Kundendienstmodell für Haushaltskleingeräte mit dem Namen "Puppyoo Central Repairs" eingeführt, bei dem die Kunden von einem stressfreien Kundendienst profitieren, da die Produkte an eine zentrale Reparaturwerkstatt geschickt und direkt an den Käufer zurückgeliefert werden. Die Kunden müssen sich auch nicht um die Haftung für Produktprobleme kümmern, weil alle Reparaturen während der Garantiezeit kostenlos sind und "ohne Fragen zu stellen" erfolgen.

Mit der zunehmenden Entwicklung von Innovation, Technologie und Benutzererfahrung wird sich der Haushaltskleingeräte-Markt auch in Zukunft weiterentwickeln. Puppyoos Engagement für einen "Kunde steht an erster Stelle"-Ansatz, unvergleichliche Innovationen und das Engagement, keine Mühen zu scheuen, um ein außergewöhnliches Produkterlebnis zu gewährleisten, werden in Zukunft eine starke Nachfrage und ein stetiges Wachstum für die Marke in Deutschland und anderen Regionen in Europa sicherstellen.

Über Puppyoo

Puppyoo wurde 1999 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Staubsauger für Familien auf der ganzen Welt anzubieten. Seit 23 Jahren widmet sich Puppyoo der Forschung und Entwicklung sowie der Innovation im Staubsaugerbereich. Das Unternehmen hat 1052 Patente erhalten und weltweit 283 Auszeichnungen gewonnen, darunter den Red Dot und den iF Design Award. Das Unternehmen beherrscht die drei Kerntechnologien von Staubsaugern: Motoren, Luftkanäle und intelligente Sensoren. Die Produktqualität liegt weit über dem Branchendurchschnitt und die Staubsauger werden in 86 Ländern verkauft. Darüber hinaus unterstützt Puppyoo aktiv Gemeinden, hat die Puppyoo Foundation gegründet und 2017 die "CHEN'AI Initiative" ins Leben gerufen, die Hunderten von armen Kindern geholfen hat, wieder zur Schule zu gehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.puppyoo.com

