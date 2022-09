Aktien: Tesla will gesamte Autobranche überflügeln

Anzeige / Werbung

Tesla-Chef Elon Musk will den Rest der Autoindustrie überholen und 20 Millionen E-Autos bis 2030 absetzen. Doch dafür wären nicht nur Milliardeninvestitionen notwendig, sondern auch große Mengen an Rohstoffen.

Tesla käme auf einen Marktanteil von einem Fünftel, doppelt so viel wie die größten Hersteller heute. Im Vergleich zu den angepeilten 1,5 Millionen Tesla-Auslieferungen in diesem Jahr würde der Elektroautopionier um den Faktor 13 wachsen. Tesla müsste noch sieben oder acht weitere Gigafabriken zur Batterieproduktion aus dem Boden stampfen, jährlich eine.

Die Batteriekapazität müsste im Vergleich zu den derzeitigen 100 Gigawattstunden um das 30-fache steigen: Langfristig belaufe sich der Bedarf auf 3000 Gigawattstunden, erklärte Musk im Juli. Tesla habe gute Aussichten das tatsächlich noch vor 2030 zu erreichen. Er sei höchst zuversichtlich, dass Telsa es bis 2030 schaffe.

Rohstoff- und Batterieproduzenten müssten ihre Kapazitäten stark ausbauen, um den Anforderungen ihres Kunden Tesla gerecht zu werden. Das wären vier Mal so viel Lithium und Nickel wie die gesamte Elektroautoindustrie im Jahr 2022 verbraucht, sieben Mal soviel Graphit und doppelt soviel Kobalt. Derzeit hat Tesla Abnahmeverträge mit mehr als 20 Rohstofflieferanten weltweit.



Darüber hinaus müsste nach Medienberechnungen insgesamt bis 2030 rund 400 Mrd. Dollar in neue Montage- und Batteriewerke des Milliardärs fließen - weitere 200 Mrd. Dollar in den Rohstoffeinkauf und die Produktion der Elektroantriebe. Bis Jahresende will Musk entscheiden, wo die fünfte Tesla-Fabrik entstehen soll. Heute gibt es zwei in den USA, eine in China und eine in Grünheide bei Berlin. Heißer Kandidat für Nummer fünf ist Kanada. Auch über die USA, Mexiko oder Indien wird spekuliert.



Tesla-Aktie im Rückwärtsgang

Die Aktie von Tesla fiel zuletzt deutlich zurück und hat auch die 200-Tagelinie (rot) unterschritten. Der MACD (Momentum) fällt ebenfalls und belastet den Titel. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 254 Dollar und sollte nicht unterschritten werden, um das Chartbild weiter zu belasten. Das Jahrestief liegt bei rund 207 Dollar.

