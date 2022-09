Wochenausblick: Nach dem Ausklang der Berichtsaison gibt es nur noch Unternehmensevents zu neuen Produkten oder Strategien und Ausblicken. So auch bei Apple mit der Vorstellung des iPhone 14 oder bei BMW mit einem Nachhaltigkeits-Event.

Werbung



Stärker liegt der Fokus auf den Konjunktur-Daten und geldpolitischen Entscheidungen. Insbesondere die Europäische Zentralbank gibt am Donnerstag den nächsten Zinsentscheid bekannt.



In den kommenden Tagen erwarten uns vermehrt Zahlen zu dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), den Arbeitslosenzahlen sowie Verbraucherpreise von unterschiedlichen Ländern.



Montag 05.09.22

Die 37. Kalenderwoche startet gemütlich mit dem Pressetag der BMW AG. "Nachhaltigkeit durch Innovation" steht am Montag auf dem Programm. Außerdem veröffentlicht Standard & Poor's den Purchasing Manager Index für Deutschland und die Eurozone. Hierbei handelt es sich um einen monatlichen Bericht, welcher auf Umfragen der deutschen gewerbetreibenden Einkäufer basiert.



Hinweis: An den US-Börsen wird aufgrund des Feiertages erst wieder am Dienstag gehandelt.





Dienstag 06.09.2022

Nach knapp 3 &xBD; Jahren tritt Grossbritaniens Premierminister Boris Johnson am Dienstag offiziell von seinem Amt zurück. Als dessen Nachfolger liefern sich Liz Truss und Rishi Sunak einen Wahlkampf. Konjunkturell geht es weiter mit den Auftragseingängen der deutschen Industrie für den vergangenen Juli. Spannend bleibt abzuwarten wie der Frühindikator für die deutsche Konjunktur ausfällt.

Mittwoch 07.09.2022

Ab 19 Uhr dürften besonders Apple Fans gespannt ins Silicon Valley blicken. Der Tech-Gigant stellt nämlich neue Produkte vor. Zu erwarten ist die Präsentation des neuen iPhone 14. Darüber hinaus stellt Dermapharm die Ergebnisse für das vergangene Halbjahr vor. Die Grünwälder sind dafür bekannt den Impfstoff oder Komponenten für Biontech zu produzieren. Ebenfalls veröffentlicht neben den USA auch China am Mittwoch ihre Handelsbilanz für August beziehungsweise Juli. Um 8 Uhr wird ebenfalls die deutsche Industrieproduktion gemeldet.

Donnerstag 08.09.2022

Den Donnerstag eröffnet die EZB mit dem Zinsentscheid. Um 14:15 Uhr erklärt die EZB-Chefin Christine Lagarde den nächsten Zinsschritt für die Eurozone. Im weiteren Lauf des Tages folgt der Medizin-Technik-Gigant Moderna mit dem Forschungs- und Entwicklungstag. Wirft man einen Blick in die USA werden die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe für die vergangene Woche gemeldet. Ebenso wird über die US-Konsumentenkredite für Juli berichtet.

Freitag 09.09.2022

Gegen Ende der Woche wird über die chinesischen Erzeuger und Verbraucherpreise berichtet. Außerdem werden die US-Lagerbestände für den Großhandel gemeldet. Die Woche wird schließlich mit dem russischen BIP für das zweite Quartal geschlossen. (2. Veröffentlichung)

