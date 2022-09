Volkswagen wird heute konkret. Der Vorstand und Aufsichtsrat werden über die Details zum Porsche Börsengang abstimmen. Bayer kauft sich frei. In einem weiteren amerikanischen Verfahren einigt sich der Konzern außergerichtlich. ArcelorMittal kündigte die Schließung deutscher Werke an. In Bremen und Hamburg sollen in den kommenden Wochen die Lichter ausgehen.Der asiatische Aktienhandel bewegt sich Montagfrüh überwiegend im Minus. Alle chinesischen Benchmarks und der KOSPI verzeichnen klare Abschläge, wohingegen der Nikkei 225 Index und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...