Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat am Freitag eine furiose Rallye hingelegt. Der DAX notierte schon am Vormittag im Plus. Am Nachmittag sorgten dann US-Arbeitsmarktdaten dafür, dass der DAX 420 Punkte hinzu gewann. Damit ist auch die Wochenbilanz leicht positiv. Marktidee: Munich Re Die Aktie der Munich Re war in den vergangenen Monaten immer wieder an der 200-Tage-Linie gescheitert. Am Freitag gelang schließlich der Sprung über diese wichtige technische Marke. Gleichzeitig stieg das Papier auf ein Sechs-Monats-Hoch. Damit die Bullen am Ruder bleiben, ist es jetzt wichtig, dass der Kurs eine bestimmte Unterstützung verteidigt.