(shareribs.com) London 05.09.2022 - Die Ölpreise bewegen sich zum Wochenauftakt wieder nach oben. Die Marktteilnehmer bleiben vor der heutigen Sitzung der OPEC+ Länder vorsichtig. Die Fördermengen dürften erstmal unverändert bleiben. In der vergangenen Woche herrschte an den Ölmärkten Zurückhaltung vor. Saudi-Arabien hatte gedroht, die Fördermengen zu senken, wenn die Preise zu niedrig sind, was schnell ...

