Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es geht wieder einmal hin und her an den Aktienmärkten. Am Freitag machte der DAX einen Satz von 420 Punkten. Nachbörslich geriet er aber schnell wieder unter Druck. Deswegen droht heute eine Eröffnung deutlich unter den Kursen vom Freitag. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bayer, Volkswagen, BYD, SLM Solutions, Encavis, Siemens Energy, Rheinmetall, HelloFresh, Hochtief, Adtran, Hella, Uniper, Grand City Properties und Cancom. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Hier findet Ihr das erwähnte "einfach börse"-Video zum Thema "Auswirkungen der Inflation auf verschiedene Assetklassen": https://www.youtube.com/watch?v=DJjqC9Ibdj0 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf