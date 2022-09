Im August 2022 brachte Xiaomi sein neuestes Luftreinigermodell, den Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, auf den Markt. Wie die im letzten Jahr eingeführten Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, 4 und 4 Lite erhielt auch das neueste Modell die Allergy-Care-Zertifizierung des TÜV Rheinland. Der TÜV Rheinland ist ein führender Prüfdienstleister mit einer Erfahrung von mehr als 150 Jahren. Als maßgeblicher Prüfdienstleister in Deutschland legt der TÜV Rheinland strenge Standards für Produkte fest, die sich um die Allergy-Care-Zertifizierung bewerben. Dazu gehören die Effizienz der Filterelemente, die Reinigungsrate von Innenraumallergenen und die Bewertung der Innenraumumgebung. Nur ein Produkt, das Allergene in Innenräumen wirksam reduziert oder herausfiltert, kann die Allergy-Care-Zertifizierung erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220826005193/de/

Der Luftreiniger Smart Air Purifier 4 Compact von Xiaomi erhält die Allergy-Care-Zertifizierung des TÜV Rheinland. (Photo: Business Wire)

Laut den Testergebnissen des TÜV Rheinland ist die Xiaomi Smart Air Purifier 4-Series (Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, 4, 4 Lite und 4 Compact) hocheffektiv bei der Reinigung von Allergenen in Innenräumen, einschließlich Pollen, Hausstaubmilben und Hautschuppen von Haustieren, wodurch potenzielle Gesundheitsgefahren in Innenräumen effektiv beseitigt werden.

In den letzten Jahren haben sich Allergien weit verbreitet. Um ein gutes Innenraumklima zu schaffen, ist es von großer Bedeutung, Allergene zu isolieren. Dass die Smart Air Purifier 4-Series von Xiaomi die Allergy-Care-Zertifizierung des TÜV Rheinland erhalten hat, ist ein weiterer Ausdruck des Anspruchs von Xiaomi, Menschen ein besseres Leben durch Technologie zu ermöglichen.

Das Drei-in-Eins-Filtersystem hilft, häufige Innenraumallergene und andere Schadstoffe zu entfernen.

Wie andere Modelle der Smart Air Purifier 4-Series von Xiaomi verfügt der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact über einen 3-in-1-Filter, bestehend aus einem Primärfilter, einem Xiaomi-Hochleistungsfilter und einem hochwertigen Aktivkohlefilter. Der hocheffiziente Filter des Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact kann 99,97% der Partikel mit einer Größe von 0,3µm effektiv entfernen. Er fängt winzige Partikel wie Hausstaubmilben, Rauch, Staub, Pollen, Hautschuppen, Tierhaare, Baumwollfasern usw. ab und bietet einen 24-Stunden-Schutz für Menschen mit Rhinitis und Allergien. Außerdem kann er gängige Gerüche in der häuslichen Umgebung, wie z.B. von Haustieren oder Rauchentwicklung beim Kochen, wirksam absorbieren. Die Lebensdauer des Filters beträgt 6-12 Monate, was häufige Filterwechsel erspart und für eine lange Zeit eine saubere Luft garantiert. Wenn der Smart Air Purifier mit der Xiaomi Home App verbunden ist, werden Nutzer:innen automatisch daran erinnert, den Filter rechtzeitig zu wechseln, um stets die beste Reinigungsleistung zu gewährleisten.

Der kompakte und zugleich leistungsstarke Smart Air Purifier 4 Compact von Xiaomi ist sowohl für den Tisch als auch für den Boden geeignet und spart Platz.

Der neue Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact ist so groß wie eine Topfpflanze und wiegt nur 2,2kg. Er kann sowohl auf dem Tisch als auch auf dem Boden aufgestellt werden und lässt sich leicht in der Wohnung bewegen, so dass seine Nutzer:innen immer frische Luft genießen können. Er ist kompakt, aber leistungsstark, hat eine PCADR von 230m3/h und kann in Räumen von 16-27m2 verwendet werden, wobei er einen effizienten Lufteinlass von 360° bietet. Im Schlafmodus beträgt der Geräuschpegel nur 20dB. Das helle LED-Display kann dabei ausgeschaltet werden, um nachts wirklich ungestört die Luft zu reinigen. Darüber hinaus verwendet der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact einen hocheffizienten bürstenlosen Gleichstrommotor mit einer maximalen Leistung von 27W bei minimalem Stromverbrauch.

Der Smart Air Purifier 4 Compact von Xiaomi bietet eine Echtzeit-Überwachung der Luftqualität und eine intelligente Steuerung.

Der Smart Air Purifier 4 Compact von Xiaomi ist mit einem PM2.5-Infrarotsensor ausgestattet, der feinste Partikel bis zu einer Größe von 2,5µm in der Luft (z.B. Passivrauch, Dunst usw.) empfindlich erfassen kann und mit einer vierfarbigen Anzeige ein einfaches und intuitives Feedback zur Luftqualität in Innenräumen liefert. Im Automatik-Modus stellt sich der Luftreiniger automatisch und in Echtzeit gemäß den Veränderungen der Luftqualität auf die beste Reinigungseffizienz ein. Der Smart Air Purifier 4 Compact von Xiaomi unterstützt die Xiaomi Home App, die auch unterwegs eine Fernsteuerung ermöglicht, so dass Nutzer:innen immer über saubere Luft verfügen können, wenn sie nach Hause kommen. Der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact unterstützt auch die Sprachsteuerung (mit Alexa oder Google Assistant) und bietet Nutzer:innen damit eine bequemere Möglichkeit, das Gerät zu bedienen.

Preisinformation zum Smart Air Purifier 4 Compact von Xiaomi

Der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact ist ab dem 1. September 2022 in Deutschland zu einer UVP von 119 Euro erhältlich. Klicken Sie auf den Link, um mehr über Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact zu erfahren.

Über die Xiaomi Corporation

Die Xiaomi Corporation ("Xiaomi") wurde im April 2010 gegründet und am 9. Juli 2018 am Main Board der Hongkonger Börse notiert (1810.HK). Xiaomi ist ein Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente Fertigungstechnologie, deren Schwerpunkt Smartphones und intelligente Hardware sind, die durch eine IoT-Plattform verbunden sind.

Mit der Vision "Freundschaft mit den Nutzer:innen schließen und das coolste Unternehmen für sie zu sein", strebt Xiaomi kontinuierlich nach Innovationen, einer erstklassigen Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Unternehmen stellt kontinuierlich faszinierende Produkte zu ehrlichen Preisen her, um allen Menschen auf der Welt ein besseres Leben durch innovative Technologie zu ermöglichen.

Xiaomi ist eines der führenden Smartphone-Unternehmen der Welt.

Laut Canalys lag der Marktanteil des Unternehmens in Bezug auf Smartphone-Lieferungen im zweiten Quartal 2022 weltweit auf Platz 3.

Das Unternehmen hat außerdem die weltweit führende AIoT-Plattform (AI+IoT) für Verbraucher:innen geschaffen, mit mehr als 526,9 Millionen intelligenten Geräten, die bis zum 30. Juni 2022 mit der Plattform verbunden waren (Smartphones, Tablets und Laptops nicht eingerechnet). Xiaomi-Produkte sind in mehr als 100 Ländern und Regionen der Welt erhältlich. Im August 2022 wurde Xiaomi zum vierten Mal in Folge in die Liste der Fortune Global 500 aufgenommen und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 72 Plätze auf Rang 266.

Xiaomi ist Bestandteil des Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index und Hang Seng China 50 Index.

Für weitere Informationen über Xiaomi als Unternehmen besuche bitte https://www.mi.com/global/discover/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220826005193/de/

Contacts:

Christian Klaus

Senior PR Communications Manager D-CH, Xiaomi

christiank@xiaomi.com