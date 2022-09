Große Retailprojekte galten in den vergangenen Jahren nur selten als wirkliche Investitionsmöglichkeit, die auch wirtschaftlich Sinn macht. Das Aussterben der Innenstädte ist auch heute noch eine der Zukunftsausblicke in der Immobilien-Branche. Im Gespräch mit Jan Schemuth, Managing Director bei rpc - The Retail Performance Engine, wird intensiv auf die spannenden Möglichkeiten neugedachter Retail-Immobilienprojekte als Investments ...

