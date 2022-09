RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während eines Workshops auf der Saudi International Falconry and Hunting Exhibition (Internationale Falknerei- und Jagdausstellung in Saudi-Arabien) präsentierten die zwei italienischen Forscher Dr. Giovanni Granati und Athena Jitariuc neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse zur Erhaltung der Falken.



Die Forschungsarbeit, die sich vor allem mit neuen Anwendungen der Drohnen-Technologie in Reservaten beschäftigte, war eine globale Premiere und eine exklusive Veranstaltung für den arabischen Raum. Der Falkenschutz steht im Einklang mit dem Plan der Saudi Vision 2030, der darauf abzielt, Wildtiere und Lebensräume zu erhalten, sicherzustellen, dass auch zukünftige Generationen die reiche und einzigartige natürliche Vielfalt Saudi-Arabiens genießen können, und den Ökotourismus zu fördern.

Die Forscher, die auch Falkner sind, stellten einen innovativen Ansatz für den Einsatz von Drohnen zum Schutz von Greifvögeln vor. Dieser nachhaltige Ansatz verbindet Falknerei, moderne Technik sowie Tradition und historisches Wissen. Granati hat mehrere Bücher über das Abrichten von Greifvögeln sowie über Falkenrennen, Falkenjagd und Falkenrehabilitation geschrieben. Seine Forschung beleuchtet die Anwendung der Drohnentechnologie in diesen Bereichen. In der Tat wies Jitariuc während ihrer Ausführungen darauf hin, wie wichtig es ist, die neuesten Technologien zum Schutz von Greifvögeln auf der ganzen Welt zu nutzen. Diese Vision steht im Einklang mit der saudi-arabischen Umweltagenda.

Während der Saudi International Falconry and Hunting Exhibition präsentierten die beiden Forscher das UFO, die erste Drohne, die ausschließlich für die Falknerei gebaut wurde. Drohnen haben eine Reihe von Anwendungen im Zusammenhang mit der Falknerei - von der Rehabilitation bis hin zum Abrichten. Das Paar präsentierte auch eine Rucksackkamera, mit der man die Bewegungsdynamik von Greifvögeln im Flug beobachten kann, was die neueste Innovation für die Erhaltung der Falken darstellt.

Die International Saudi Falcons and Hunting Exhibition 2022 findet bereits zum vierten Mal in jährlicher Folge statt und erwartet über 500.000 Besucher aus über 30 teilnehmenden Ländern, wodurch sie die bisher größte Veranstaltung dieser Art sein wird. Die Besucher haben die Möglichkeit, in einer Reihe von Pavillons in den 15 Ausstellungsbereichen die weltweit besten Geräte zu erwerben. Über 350 Aussteller werden anwesend sein und den Besuchern eine Fülle einzigartiger und aufregender Unterhaltungsmöglichkeiten bieten.

Ebenfalls auf der Ausstellung vertreten sind eine internationale und lokale Kunstgalerie, ein Fotowettbewerb, ein Museum und eine Falkenauktion. Während ihrer Präsentation betonte Athena:

"Wenn wir die Unterstützung der arabischen Bevölkerung finden, könnten wir das erste Rehabilitationszentrum ohne Käfighaltung schaffen, in dem die Greifvögel durch Simulationen der Greifvogeljagd mithilfe der UFO-Drohne rehabilitiert werden, bis sie völlig autark sind. Kurz gesagt, dies ist ein innovatives Projekt, das es wert ist, beobachtet zu werden."

Im Oktober 2021 startete Saudi-Arabien die erste Welle von über 60 Programmen und Projekten, die zu den übergeordneten Zielen der Saudi Green Initiative beitragen, die von Seiner Königlichen Hoheit, dem Kronprinzen Mohamed Bin Salman, eingeleitet wurde. Diese Welle repräsentiert mehr als 700 Milliarden SAR an Investitionen in die Förderung der grünen Wirtschaft, zu der auch die Falkenveranstaltung gehört.

