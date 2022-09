In den Indizes stehen wohl einige Wechsel bevor: Die Aufsteiger in den MDAX sind aller Voraussicht nach ADTRAN, HOCHTIEF und HELLA. HELLOFRESH wird sich zudem aus dem DAX dazugesellen und mit SIEMENS ENERGY tauschen. Für ADTRAN, HOCHTIEF und HELLA kommen dann voraussichtlich UNIPER, GRAND CITY PROPERTIES und CANCOM aus dem MDAX in den SDAX. Auch im SDAX aufgenommen werden wird wohl wieder NORDEX. Und weitere Kandidaten für den SDAX sind SGL, CROPENERGIES und ENERGIEKONTOR. Dafür weichen müssten dann DEUTSCHE EUROSHOP, ADLER, ABOUT YOU und AAREAL BANK. Genauer werden wird dies heute nach Handelsschluss wissen. Dann gibt die Deutsche Börse dies bekannt. In Kraft treten werden die Änderungen zum 19.9.. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



