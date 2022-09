Zwei der insgesamt 13 Kongresse, die das Rahmenprogramm der DKM 2022 zu bieten hat, finden sowohl mittwochs als auch donnerstags (26. und 27.10.2022) statt. Es handelt sich dabei um denKongress Digitale Transformation: Von der Pflicht zur KürIn diesem Kongress werden die Themen, die die Zukunft der Versicherungsbranche bestimmen, diskutiert. Im Themenblock "New World, New Work - Arbeiten nach Corona" werden agile Arbeitsprozesse im Vertrieb vorgestellt. In den Themenblöcken "Die Zukunft der Versicherungs-IT" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...