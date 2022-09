Obertshausen, 31. August 2022 - Die Notenbanken machen Ernst mit der Inflationsbekämpfung. Bereits mit dem nächsten Zinsschritt werden die Zinsen in den USA am kurzen Ende höher sein als am langen. "Eine solch inverse Zinsstrukturkurve ist genauso ein Zeichen wie ein Auslöser für eine Rezession", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Die Notenbanken nehmen diese Rezession in Kauf und die Märkte stellen sich bereits darauf ein." Die Fed wird im September die Zinsen erneut erhöhen. ...

