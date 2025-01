Kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl erhält Deutschland erneut ein schlechtes Wirtschaftszeugnis. Deutschland steht das zweite Jahr in Folge vor einem wirtschaftlichen Abschwung, was die Politiker vor den Neuwahlen im Februar an ihre gewaltige Aufgabe erinnert. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt dürften auch für das abgelaufene Jahr eine Rezession ausweisen - ein Aufschwung ist weiterhin nicht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...