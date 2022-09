Die Microsoft-Papiere haben in der vergangenen Woche ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Der Titel rutschte unter die wichtige 50-Tage-Linie und befindet sich auf dem Weg in Richtung seiner bisherigen Jahrestiefs. Aus charttechnischer Sicht rücken vor allem zwei wichtige Unterstützungen in den Fokus.Ein wichtiger Support ist im Bereich der 250-Dollar-Marke. Hier befinden gleich mehrere Verlaufstiefs in den Monaten Mai bis Juli. Gelingt es den Bären auch diese Marke zu knacken, dürften sie spätestens ...

