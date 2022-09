Linz (www.anleihencheck.de) - Anfang August notierte EUR/GBP noch bei Werten von 0,8340, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Innerhalb eines Monats habe die britische Währung zum Euro knapp 4% an Wert verloren. Zum US-Dollar sogar knapp 6%. Das sei für eine "westliche" Währung viel. Warum sehe der Devisenmarkt das Pfund derzeit kritisch? Die Antwort liefere die Notenbankpolitik. Man solle mit der Ausgangslage beginnen. Wie alle Industriestaaten habe auch England mit steigender Inflation zu kämpfen. Zuletzt habe der Inflationswert bei 10,1% gelegen. Die Bank of England (BoE, britische Notenbank) habe zuletzt den Leitzins auf "magere" 1,75% angehoben. Ein Tropfen auf den heißen Inflationsstein. ...

