Bei der Tesla-Aktie sieht es momentan nicht allzu gut aus. Erst kürzlich hat sie ihre Doppel-Top-Formation nach unten aufgelöst und damit ein Verkaufssignal generiert. Zudem ist der Titel am Freitag im Zuge des schwachen Gesamtmarkts unter Druck geraten. Für gute Laune sorgen unterdessen neue Zahlen aus dem Reich der Mitte.Der Absatz von Tesla in China wird im August 2022 voraussichtlich 77.000 Einheiten erreichen, berichtete ein lokales Medienunternehmen am Freitag unter Berufung auf einen Vertreter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...