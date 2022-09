Unterföhring (ots) -Das Staffel-Finale gehört Nilam Farooq: Die Schauspielerin quizzt Joko Winterscheidt aus seiner eigenen Show und wird am Dienstag (20:15 Uhr, ProSieben) zur Moderatorin der ProSieben-Sendung. In "Wer stiehlt Nilam Farooq die Show?" darf sie Jokos Quiz nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen gestalten und präsentieren.Joko Winterscheidt wird am Dienstag zum Kandidaten seiner eigenen Sendung und versucht neben Fahri Yardim, Olli Schulz und Wildcard Laura (25, aus Frankfurt a. Main) gegen Nilam Farooq ins Finale einzuziehen und zu gewinnen.Niemand stiehlt dieser Show die Show"Wer stiehlt mir die Show?" begeistert auch in Staffel vier die Zuschauer:innen. Nach fünf Folgen erzielt die ungewöhnlichste Quizshow im deutschen Fernsehen bereits einen herausragenden durchschnittlichen Marktanteil von 21,7 Prozent (14-49 J.) und liegt damit +1,1 Prozentpunkte über der vorherigen Staffel. Der Staffel-Bestwert liegt bei fantastischen 24,6 Prozent Marktanteil (Sendung vom 23. August 2022) bei den 14- bis 49-Jährigen.Der besondere Gewinn zum Staffel-FinaleDer oder die Sieger:in des Staffel-Finals wird zur neuen Ikone der Rätsel-Szene und ziert das Cover des "Witzigen Rätsel-Karussells", der extra aufgelegten Rätselzeitschrift zur Show. Das "Witzige Rätsel-Karussell" wird ab Mittwoch, 7. September, in Deutschland, Österreich und der Schweiz käuflich erhältlich sein - überall, wo es Zeitschriften und Zeitungen gibt."Wer stiehlt Nilam Farooq die Show?" - Staffel-Finale am Dienstag, 6. September 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 05.09.2022 (endgültig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5312966