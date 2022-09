Bremen (ots) -- 1997: MSC startet mit dem Auftrag, die Fischerei in aller Welt in nachhaltige Bahnen zu lenken- Bilanz: Aktuell mehr als 500 MSC-zertifizierte Fischereien und über 20.000 Produkte mit MSC-Siegel weltweit- Größter Erfolg: Tausende maßgebliche Verbesserungen in unseren Meeren- Neue MSC-Veröffentlichung: Der "Fischereibericht 2022" (https://www.msc.org/docs/default-source/de-files/studien-berichte/fischereibericht_dach_2022_online_version.pdf'sfvrsn=d2009ba7_7) zeigt konkrete Verbesserungsbeispiele und illustriert die Wirkungsweise des MSC-ProgrammsDer Marine Stewardship Council (MSC) begeht in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Auf der fish international, der einzigen Fachmesse für Fisch und Seafood in Deutschland, feiert die internationale, gemeinnützige Organisation heute ihr Jubiläum.Was einst eine kühne Idee war, hat sich zweifellos zu einem bewährten Konzept entwickelt. Mit seinem Mechanismus versetzt der MSC nachhaltige Fischereien in die Lage, dem Markt und den Verbrauchern ihre vorbildliche Arbeitsweise zu demonstrieren. Dabei - und das ist das wichtigste -schafft er Anreize zur Verbesserung der Bewirtschaftung unserer Meere.Über 500 Fischereien rund um den Globus dürfen heute ihren Fang mit MSC-Siegel kennzeichnen. Gemeinsam fangen sie jährlich 12 Millionen Tonnen Fisch, was 15 Prozent der weltweiten marinen Fangmenge entsprechen. Mehr als 5.000 Unternehmen weltweit haben Nachhaltigkeit in ihren Beschaffungsrichtlinien für Fisch und Meeresfrüchte festgeschrieben, und VerbraucherInnen können aus rund 20.500 Produkten mit MSC-Siegel wählen. Weltweiter Spitzenreiter im Angebot MSC-zertifizierter Produkte ist Deutschland.Der größte Erfolg ist aber darin zu sehen, dass die Arbeit des MSC spürbare Spuren hinterlässt, und zwar in unseren Meeren: MSC-zertifizierte Fischereien haben in vielen Bereichen maßgebliche Verbesserungen für unsere Ozeane erzielt: durch bestandsschonende Bewirtschaftung, durch die Verringerung von Beifang und von Auswirkungen der Fischerei auf den Meereslebensraum, durch technische Weiterentwicklungen, durch ihren Beitrag zur Erforschung mariner Ökosysteme und durch ein professionelles Management, das sich den Erfordernissen der Nachhaltigkeit unter sich ändernden Rahmenbedingungen anpasst. Viele dieser Verbesserungen erzielten die Fischereien durch die Erfüllung ihrer Zertifizierungsauflagen bereits innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Zertifizierung.Konkrete Beispiele zeigt die aktuelle Publikation "25 Jahre MSC - Fischereibericht 2022", die der MSC heute auf seiner Jubiläumsfeier präsentiert. Die Veröffentlichung erzählt die Geschichte acht MSC-zertifizierter Fischereien mit besonderer Bedeutung für den deutschen Markt und würdigt ihre Erfolge. Die Beispiele illustrieren die Wirkungsweise des MSC-Programms und beleuchten das Engagement MSC-zertifizierter Fischereien für den Erhalt gesunder Fischbestände und Ökosysteme.Dennoch liegt noch viel Arbeit vor uns, wenn wir die marinen Ressourcen langfristig erhalten und nutzen wollen. Unsere Meere sind weiterhin in Not, durch Klimawandel, Überfischung, Zerstörung von Lebensräumen und den Verlust mariner Biodiversität. Der MSC kann nicht alle Probleme der Meeresumwelt lösen, aber er trägt erheblich dazu bei, dass wir auch in Zukunft mit gutem Gewissen wertvolle Nahrung aus dem Meer gewinnen können."Wir glauben daran, dass wir gemeinsam dazu beitragen können, die Bewirtschaftung der marinen Ressourcen erheblich zu verbessern und wir wünschen uns, dass alle - Regierungsbehörden, Fischereien, Verarbeitung, Handel und Umweltverbände - noch stärker an einem Strang ziehen. Seit 25 Jahren bringt der MSC diese verschiedenen Lager zusammen, und wir werden diesen holistischen Ansatz auch in Zukunft vehement weiterverfolgen," resümiert Michael Hegenauer, Senior Communications and Marketing Manager bei MSC Deutschland, Österreich und der Schweiz.Pressekontakt:Gerlinde GeltingerMarine Stewardship CouncilTel: +49 (0)30 609 8552-80Email: gerlinde.geltinger@msc.orgOriginal-Content von: Marine Stewardship Council (MSC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102624/5312963