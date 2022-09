DJ S&P Global: Talfahrt der deutschen Dienstleister verstärkt sich

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Preissprünge und die wirtschaftliche Unsicherheit haben die Talfahrt der deutschen Dienstleister beschleunigt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im August auf 47,7 von 49,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 48,2 vorhergesagt. Vorläufig war für August ein Wert von 48,2 ermittelt worden.

Auch insgesamt hat sich die Schrumpfung in Deutschlands Wirtschaft im August verstärkt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 46,9 von 48,1 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Wie die jüngsten Daten signalisieren, hat der Rückgang bei den Dienstleistern im August sogar nochmals an Fahrt aufgenommen, sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. "Zusätzlich zum anhaltenden Abwärtstrend in der Industrie erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit, dass der Privatsektor im dritten Quartal noch tiefer in die Kontraktionszone rutschen könnte."

