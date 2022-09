Der vorläufige Lieferstopp Russlands über die wichtige Pipeline Nord Stream 1 sorgt für kräftige Kursrücksetzer. So hat die Furcht vor Gasengpässen infolge der Lieferstopps Russlands durch die Pipeline Nord Stream 1 vor allem Chemieaktien am Montag stark belastet. Der Stoxx Europe 600 Chemicals war am Vormittag mit minus 3,2 Prozent unter den größten Verlierern im europäischen Branchentableau. Chemieunternehmen sind besonders abhängig von Gas.Sie setzten es teils als Rohstoff für bestimmte Produkte ...

