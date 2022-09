Ein Übernahmeangebot, US-Exportbeschränkungen und ausergewöhnlich gute Quartalszahlen waren letzte Woche Auslöser für Kauf- und Verkaufentscheidungen der wikifolio Trader. Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Pinduoduo (ADR) 25.35% Investment 4.0 2 Porsche 5.67% Top 100 Community Aktien M 3 Cytokinetics 5.83% SystemAlpha Technology Trend 4 Cameco 8.39% 25 Jahre Börsenerfahrung 5 EO2 EO1 6.07% PPinvest Searching Alpha Bei steigenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte ...

