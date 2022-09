Walt Disney (WKN: 855686) hat einen gewissen Lifestyle oder für einige ein gewisses Gefühl, wie das Leben sein kann. Wer in die Freizeitparks geht, taucht in die Welt von Micky Maus, Goofy, Pluto und den anderen Zeichentrick-Stars ein. Aber auch in bedeutend mehr Welten. Schließlich ist der US-Konzern längst nicht mehr bloß der Micky-Maus-Konzern. Den Lifestyle oder zumindest den beliebten Content können wir inzwischen auch per Streaming beziehen. Es sind teilweise die Klassiker, das familienfreundliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...