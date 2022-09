Die Telekom-Aktie zeigt sich zum Start in die neue Woche praktisch unverändert und kämpft weiter mit der Kursmarke von 19,00 Euro. In den vergangenen sechs Monaten konnte der Telekommunikations-Spezialist an der Börse um rund 24% gewinnen. Was macht die Telekom-Aktie langfristig? Im Fokus: Telekom-Aktie Auf Dekadensicht weist die Aktie von Deutsche Telekom einen Gewinn von...

Den vollständigen Artikel lesen ...