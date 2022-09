DGAP-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

MHP Hotel AG startet Aktienrückkauf zur Gewährung von Aktienprämien an Beschäftigte



05.09.2022

Erwerb von bis zu 350.000 eigener Aktien beschlossen

Unabhängiger Hotelbetreiber setzt die im Juli angekündigten Maßnahmen zur Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter um



München, 5. September 2022 - Die Hotel-Investment- und Management-Plattform MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) wird bis zu 350.000 eigene Aktien - das entspricht bis zu 0,87 % des Grundkapitals von 40.200.000 Euro - über die Börse zurückkaufen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage der Ermächtigung, die die ordentliche Hauptversammlung am 25. Juli 2022 erteilt hatte.



Die Anteilsscheine sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MHP Hotelgruppe als Aktienprämien zugeteilt werden. Beschäftigte, die bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie an Bord waren, bekommen je 500 MHP-Aktien, alle anderen Mitarbeiter je 300 Stück. Mit dem Start des Aktienrückkaufs setzt MHP einen weiteren Baustein der Anfang Juli bekanntgegebenen Maßnahmen um, mit denen die hohe Wertschätzung für das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade auch während der Pandemie, ausgedrückt werden soll. Die derzeit rund 800 Beschäftigten an den Hotel-Standorten in Deutschland und Österreich sowie in der Verwaltung hatten für den Monat Juli bereits eine Einmalzahlung von je 1.000 Euro erhalten.



Für die Abwicklung des Aktienrückkaufs ist die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing bei München, beauftragt worden.



Munich Hotel Partners (MHP), die zu den führenden unabhängigen Betreibern von Premium-Hotels in ausgewählten Lagen gehört, legt seit der Gründung 2012 großen Wert auf zufriedene und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb gehören unbefristete Arbeitsverträge, die Übernahme von Auszubildenden, kostenfreie Verpflegung in neu gestalten Mitarbeiterrestaurants, Gratis-Reinigung der Dienstkleidung, umfangreiche Aus- und Weiterbildungsangebote, Verträge mit 4-Tage-Wochen und weitere attraktive Sozialleistungen von Beginn an zum Standard der Gruppe.



Michael Wagner, Chief Operating Officer (COO) der MHP Hotel AG: "Gerade jetzt, in wirtschaftlich unsicheren Zeiten mit wachsender Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten, ist der richtige Zeitpunkt, unseren Teams 'Danke' für das Geleistete zu sagen. Der wertschätzende Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemäß unserem Leitspruch 'YOU MATTER' ist ein zentraler Bestandteil der MHP-Strategie."





Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer von Marriott International, der größten Hotelgesellschaft der Welt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin sowie das JW Marriott Hotel Frankfurt zum Portfolio. Hinzu kommt das im Juni 2022 eröffnete Basel Marriott Hotel sowie das neue JW Marriott Hotel München, dessen Eröffnung Ende 2023 geplant ist. Im November 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com

