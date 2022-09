Köln/München (ots) -In Deutschland werden immer mehr Wohngebäude mit einem privaten Aufzug zukunftssicher und barrierearm gestaltet. Moderne Liftsysteme ohne Aufzugschacht überzeugen Hausbesitzer und Bauherren durch leichten Einbau in die vorhandene Bausubstanz und den überschaubaren Kostenrahmen. Zudem steigert ein sogenannter Homelift die Wohnqualität und den Immobilienwert stufenlos auf ein neues Niveau.Mit einem Homelift lassen sich schnell und komfortabel bis zu drei Etagen miteinander verbinden. Ein moderner Homelift lässt sich aufgrund seines geringen Platzbedarfs in nahezu jedem Wohngebäude auch nachträglich problemlos einbauen. Der myHomelift benötigt zum Beispiel, je nach Modell, nur eine Stellfläche von 0,8 bis maximal 1,3 Quadratmetern. Der technisch wie optisch ansprechende Lift bewegt sich sicher zwischen zwei Leichtlaufschienen. Das System ist selbsttragend und kann mit normalem Hausstrom betrieben werden. Für die Montage benötigen zertifizierte Fachhändler nur zwei Tage.Der Homelift erhöht den Wohnkomfort bereits ab dem ersten Tag nach dem Einbau. Getränkekisten, Wocheneinkäufe oder Reisekoffer lassen sich mit dem Privataufzug mühelos von einer in die nächste Etage befördern. Beim myHomelift entscheiden die Hausbewohner selbst, ob sie mitfahren oder lieber die Treppe benutzen möchten. Ein Knopfdruck auf die Fernbedienung genügt, und der Lift tritt selbstständig seine Fahrt an.Durch das moderne und luftige Design ist der Lift zudem ein echter Hingucker, der sich harmonisch in jede Wohnumgebung einfügt. Der myHomelift leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Barrieren in Neubauten und Bestandsgebäuden - zumal sich Modelle wie der myHomelift3 auch bequem mit dem Rollstuhl nutzen lassen.Bauherren und Hauseigentümer können mit dem Homelift den Wert ihrer Immobilie steigern und zugleich von verschiedenen Zuschüssen und steuerlichen Vorteilen profitieren. Mehr über den zukunftsweisenden Privatlift für zu Hause erfahren Sie hier: www.myhomelift.de.Über myHomelift:Das Unternehmen: Die myHomelift GmbH mit Sitz in Köln ist ein Unternehmen der Liftstar-Gruppe - der Marktführer für Home- und Treppenlifte. Die myHomelift GmbH wurde 2020 gegründet und verfügt bereits nach dieser kurzen Zeit über Vertriebspartner im gesamten Bundesgebiet. Geschäftsführer ist Marco Schulz.Die Produkte: myHomelift verbindet übereinanderliegende Etagen miteinander und bietet dadurch mobilen Komfort fürs Eigenheim. Das moderne, farblich individualisierte Design passt in jedes Zuhause und benötigt nur wenig Platz. Mit einer Stellfläche von 0,8 m2 bis höchstens 1,3 m2 ist eine Nachrüstung in nahezu jedem Haushalt möglich. Das Modell myHomelift2 bietet Platz für zwei Personen, während das größere Modell, der myHomlift3, bis zu drei Personen oder einen Rollstuhlfahrer transportiert und somit für eine barrierefreie Nutzung ausgelegt ist. Für die Montage des Lifts bedarf es keiner gravierenden baulichen Veränderungen - dank des selbsttragenden Systems wird kein Aufzugschacht benötigt und der Aufbau kann in nur zwei Tagen erfolgen. myHomelift wird über den Hausstrom betrieben, wobei integrierte Akkus die Funktionsfähigkeit selbst bei einem Strommausfall garantieren.Pressekontakt:CGW GmbHAnna-Maria GuthKarl-Arnold-Straße 847844 WillichE-Mail: am.guth@c-g-w.netTel.: 02154-888520Original-Content von: myHomelift GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161769/5313201