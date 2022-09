Der taiwanesische Feststoff-Batteriezellhersteller ProLogium kündigt seine erste Gigafactory in Übersee an. Die Batteriefabrik, die in Europa oder in den USA entstehen soll, soll im Endausbau über eine jährliche Kapazität von 120 GWh verfügen. Als mögliche Standorte in Europa schafften es Deutschland, Frankreich, Polen, die Niederlande und Großbritannien in die engere Auswahl. Für die USA nannte ProLogium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...