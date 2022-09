Synbiotic gab am vergangenen Freitag seine Pläne für eine Kapitalerhöhung bekannt. Der Ankündigung zufolge beabsichtigt das Unternehmen die Ausgabe von bis zu 334.000 Aktien. Die neuen Aktien sollen zu einem Preis von 15 EUR pro Aktie angeboten werden. Dadurch kann das Unternehmen bis zu 5,0 Mio. EUR an frischer Liquidität aufnehmen. Hauptaktionär Christian Angermayer hat bereits eine Zusage gegeben und wird bis zu EUR 1,0 Mio. investieren, was das Platzierungsrisiko reduziert und Vertrauen schafft. AlsterResearch sehe bei einem Kurs von EUR 15 eine gute Einstiegsmöglichkeit, weshalb der Analyst die Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 45,00 bestätige. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Synbiotic%20SE





