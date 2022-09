NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Den europäischen Airlines stehe im Winter eine schwierige Zeit bevor, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Zentral- und Osteuropa könnte Ryanair von Insolvenzen kleinerer Wettbewerber profitieren./jcf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2022 / 19:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2022 / 04:15 / UTC



ISIN: IE00BYTBXV33

