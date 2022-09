Das Berliner Startup Second Ride hat auf der Ifa 2022 einen Umbausatz vorgestellt, mit dem sich die DDR-Kult-Mopeds Simson S50/51 und Schwalbe in Elektrozweiräder verwandeln lassen. Billig ist das Kit aber nicht - und das Moped muss man schon haben. Mopeds des Herstellers Simson waren in der DDR allgegenwärtig. Pro Jahr verließen rund 200.000 motorisierte Zweiräder die Fabriken. Insgesamt soll Simson rund sechs Millionen Krafträder hergestellt ...

