Stuttgart (ots) -Am gestrigen Sonntag hat die Bundesregierung als Teil des dritten Entlastungspaketes beschlossen, dem 9 Euro-Ticket ein bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket mit einem Preis von 49 bis 69 Euro folgen zu lassen. Die Piratenpartei Baden-Württemberg begrüßt diesen Schritt und appelliert an die Landesregierung, sich dafür einzusetzen, den Preis möglichst niedrig zu halten."Nach dem Erfolg und den positiven Effekten des 9 Euro-Tickets ist es nur konsequent, ein Nachfolgeangebot zu ermöglichen", sagt Borys Sobieski, Vorsitzender der Piratenpartei Baden-Württemberg. "Auch wenn das Ticket kaum jemanden zum Verzicht auf das Auto bewegen wird, als Entlastung für Pendler, welche schon jetzt den ÖPNV nutzen, ist es ein Schritt in die richtige Richtung."Auch ermöglicht ein solches Ticket den Menschen, die Freizeit aktiver und mit dem ÖPNV zu verbringen. Ein nicht zu unterschätzender Faktor in Zeiten der Energiekrise und des Klimawandels.