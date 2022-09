Chemische Pestizide schaden Mensch und Umwelt. Laut einer aktuellen Studie ist die Zahl der jährlich von Pestizidvergiftungen betroffenen Menschen auf 385 Millionen gestiegen, so der Pestizidatlas 2022. In Deutschland hat sich die eingesetzte Pestizidmenge in den letzten Jahrzehnten nur minimal verringert."Für eine ökologische Trendwende braucht es Umdenken in der Landwirtschaft - und politischen Willen", heißt es weiter. Weniger Pestizide wären eine Lösung. Doch angesichts der zunehmenden Weltbevölkerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...