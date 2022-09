Electric Brands nimmt Vorbestellungen für den vollelektrischen Isetta-Klon Evetta entgegen. Dessen Grundlage kam auf fragwürdigen Umwegen von Microlino. Nun soll auch eine Cabriovariante erscheinen. Ein weiterer elektrischer Klon des berühmten BMW-Kabinenrollers erscheint nächstes Jahr auf dem Markt. Das hat Electric Brands angekündigt. Selbst der Name lehnt sich an die Kultdame aus den Fünfzigerjahren an: Evetta statt Isetta. Das Auto erinnert frappierend an den Microlino, der den gleichen Plan verfolgt. Das ist kein Wunder, denn die Grundlage ist dieselbe: Ein Fertiger hatte den Originalhersteller rechts überholt. Am Ende waren die Pläne beim Xbus-Hersteller gelandet. Der hat jetzt die Bestellfenster geöffnet: Nächsten Sommer sollen die ersten Kabinenroller aus Göttingen durch die Städte cruisen. Microlino startete die Auslieferung des überarbeiteten Modells Microlino 2.0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...