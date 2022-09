Sensationsmeldung von 3U (WKN: 516790) am Wochenende: Statt seine "Wachstumslokomotive" Weclapp an die Börse zu bringen, verkauft die Holding-Gesellschaft die Softwarefirma - und kassiert dafür mal eben fast das Doppelte seines eigenen Börsenwerts. Wenig überraschend schießt die Aktie heute durch die Decke: mit knapp +50% auf 3,78 €. Die 3U Holding AG mit Sitz in Marburg erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in drei Segmenten: Informations- ...

