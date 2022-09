Beinahe schon auffällig, wie eng sich der Aktienkurs von CeoTronics seit Wochen an der 200-Tage-Linie entlang hangelt. Boersengefluester.de ist jedoch zuversichtlich, dass sich die Notiz des auf Kommunikationsequipment für Polizei, Flughäfen oder auch Rettungsdienste spezialisierten Unternehmens nach oben absetzen wird. Die Zahlen im jetzt vorgelegten Geschäftsbericht 2021/22 (31. Mai) waren jedenfalls noch ein wenig besser, ... The post CeoTronics: Dividende erneut heraufgesetzt appeared first on Boersengefluester.

