Piper Sandler hat das Kursziel für Tesla erhöht. Gleichzeitig warnte die US-Investmentbank jedoch vor möglichen Preissenkungen für die Fahrzeuge des E-Autobauers.

Von 344 auf 360 US-Dollar pro Aktie setzte Analyst Alexander Potter das Kursziel für Tesla hoch. Und dass, obwohl er davon ausgeht, dass eine eventuelle Preissenkung für Teslas Autos Investoren abschrecken könnte. In Wirklichkeit könnte die Maßnahme aber dem Unternehmen helfen, seine Rückstandsprobleme anzugehen, so Potter in einer Anleger-Mitteilung.

"Mit anderen Worten: Tesla strebt nach höherer Produktion, kürzeren Wartezeiten und niedrigeren Preisen", zitiert CNBC Potter. "Die Anleger sollten dieses Ergebnis herbeisehnen - und nicht fürchten - denn selbst nach der jüngsten Verbesserung in einigen Regionen müssen die meisten Verbraucher immer noch zu lange [drei bis fünf Monate] auf ihre Fahrzeuge warten."

Aufgrund von Lieferkettenproblemen kam es in den neuen Werken in Brandenburg und Texas zuletzt zu Produktionsverzögerungen. CEO Elon Musk bezeichnete die Fabriken als gigantische Geldverbrennungsanlagen. Zusätzlich musste Tesla seine Produktion in Shanghai immer wieder wegen der chinesischen Covid-19-Beschränkungen unterbrechen.

Zuversichtlich machen Potter die jüngsten Modernisierungen in der Shanghaier Fabrik. Seiner Meinung nach wird der Elektroautohersteller dadurch um einiges produktiver. Er schätzt, dass jährlich etwa eine Million Einheiten produziert werden können. "Eine schnellere Produktion ist gleichbedeutend mit kürzeren Wartezeiten", so Potter.

Möglicherweise senkt Tesla den Preis, um den Rückstand aufzufüllen, aber wenn dies der Fall ist, wäre dies eine absichtliche, offensive Entscheidung.

Potters neues Kursziel für Tesla impliziert auch die vom Unternehmen angekündigte Preiserhöhung von 25 Prozent für das Softwarepaket zum autonomen Fahren. Die Aktien von Tesla sind seit Jahresanfang um ein Fünftel gefallen und liegen derzeit bei ungefähr 270 US-Dollar. Piper Sandler traut den Papieren somit ein Aufwärtspotenzial von 33 Prozent zu.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014