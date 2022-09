Wieder einmal bekommt der in der Krise steckende Gasversorger Uniper die Verwerfungen an den Börsen am Montag besonders stark zu spüren. Erstmals notierte die Aktie unter der 5-Euro-Marke, der erneute sprunghafte Anstieg der Gaspreise drückt auf die ohnehin arg gedämpfte Stimmung. Zudem droht nun der Abstieg aus dem MDAX.Durch den Gas-Lieferstopp aus Russland sind die Gaspreise in Europa noch einmal deutlich angesprungen. Für Uniper bedeutet das Ungemach: Ohne Russland-Gas muss der Konzern große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...